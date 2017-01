ESCLUSIVA TMW - Sannino: "Roma, vittoria meritata. Che forza Nainggolan..."

© foto di Federico Gaetano

"Per quello che si è visto la Roma ha meritato la vittoria, al di là dell'autogol di Izzo". Giuseppe Sannino ha visto per TuttoMercatoWeb Genoa-Roma terminata 0-1 per i giallorossi. "Il Genoa è una squadra che gioca a tutto campo, sta facendo il campionato che deve fare. Migliore in campo? Nainggolan, un giocatore straordinario. Scudetto? Roma e Napoli possono impensierire la Juve, anche se i bianconeri hanno due partite da recuperare il campionato è ancora lungo".