ESCLUSIVA TMW - Santarini: "Roma, aspettiamo Kessiè. Scudetto? Serve miracolo"

Sergio Santarini analizza con pacatezza il mercato della Roma. In tanti si aspettavano un intervento più deciso e tempestivo a livelo di rinforzi ma l'ex difensore giallorosso spiega: "Dover acquistare un giocatore per sostituire Salah per un mese non mi convinceva. Meglio - dice a Tuttomercatoweb.com - mettere un bel giocatore in mezzo al campo".

Defrel non le piaceva?

"Credo che, al di là del valore del giocatore, ci fosse il rischio di mettersi su una brutta strada, nel senso che magari sperava di giocare e poi sarebbe stato quasi subito rilevato da Salah non appena torna. La Roma in fondo, a parte la battuta d'arresto con la samp, è forte, il gioco c'è e non si discute".

A proposito del centrocampo, che pensa di Kessiè che è stato prenotato per giugno?

"E' molto bravo, ma occorrerà vedere: nelle grandi città il calcio prende spesso un'altra piega. Sono tifoso della Roma e spero che possa essere un gran rinforzo del futuro".

E sulla corsa scudetto che cosa si sente di dire?

"La Juve è sempre la Juve: sa sempre riprendersi dopo ogni caduta. Credo che la Roma non possa andare oltre il secondo posto. Per lo scudetto ci vorrebbe un miracolo".