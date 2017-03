© foto di Federico Gaetano

Novità dalla Croazia, raccolte da Tuttomercatoweb.com. Udinese, Lazio e Sassuolo erano presenti con osservatori in occasione della gara tra Brondy e Nordsjaelland. Il mirino era puntato su Karlo Bartolec, considerato in patria novello Vrsaljko. Terzino destro, gioca nella Nazionale Under 21 croata ed è una delle stelle della formazione danese del Nordsjaelland.