ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, occhi su Curcio: il piano neroverde

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Sassuolo sarebbe interessato all'acquisto dell'esterno sinistro della Fidelis Andria Felipe Curcio. L'idea dei neroverdi è quella di acquistare subito il terzino italo-brasiliano per poi girarlo in prestito a una società di Serie B 'amica', come potrebbe essere il Cesena, club altrettanto interessato al giocatore.