ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, per Duncan c'è il forte interesse della Fiorentina

La Fiorentina inizia a sondare i giocatori del futuro. E se dovesse approdare in viola come allenatore Eusebio Di Francesco, uno degli obiettivi per la metà campo potrebbe davvero diventare Alfred Duncan, ghanese classe '93 ma già con una buona esperienza sulle spalle. Mancino, recupera palloni ma sa essere pericoloso anche in zona gol. Il dg viola Corvino lo voleva già ai tempi del Bologna e adesso potrebbe riprovarci. Non bassa la valutazione del Sassuolo, intorno almeno ai dieci milioni.