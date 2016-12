ESCLUSIVA TMW - Saudati: "Atalanta super, ma piano con le valutazioni su Kessiè"

© foto di Giacomo Morini

Luca Saudati, ex attaccante tra le altre di Atalanta ed Empoli, si sofferma innanzitutto sull'exploit dei bergamaschi saliti a 32 punti in classifica. "E' una squadra forte con un grande allenatore - dice a Tuttomercatoweb.com - ci sono giovani interessanti, la base è ottima. E' una delle società che lavorano meglio a livello di settore giovanile".

Su Kessiè anche ieri a segno è d'accordo con la valutazione intorno ai 25 milioni?

"E' certamente un buon giocatore ma andrei cauto su certe valutazioni dopo 4 mesi. Venticinque milioni sono tanti. Aspetterei un attimo ancora".

Caldara invece lo vede da Juve?

"Quel che va detto è che i bianconeri stanno portando avanti operazioni giuste, acquistando giovani italiani di valore. E' importante partire da una buona base di italiani che sanno cos'è la cultura e l'ambiente Juve. Può aiutare gli stranieri ad inserirsi. E' un ruolo, questo, che hanno svolto Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Serve inculcare la filosofia Juve e per il futuro credo che sia fondamentale per avere risultati di valore".

Parliamo per un attimo dell'Empoli. Che ne pensa? Rispetto all'anno scorso è una stagione più complicata?

"Devo dire la verità: non mi piace come la società ha lavorato in quest'ultima stagione. Da quel che sento, il club sta facendo troppi affari con un procuratore. Certo, ci sono tre squadre che stanno andando peggio e alla fine credo che si salverà".

A chi si riferisce quando parla del procuratore?

"No, non lo conosco ma lo dico per sentito dire. In ogni caso non mi piace come stata costruita la squadra. Prendi Gila ad esempio per poi non farlo giocare. Hai Maccarone e Pucciarelli, se prendi Gila sai di poter creare dei problemi di gestione. E poi in certi reparti non sono state fatte scelte a mio parere condivisibili".