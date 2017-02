ESCLUSIVA TMW - Scanziani: "Samp fortunata e tenace. Giampaolo il top"

Prima la Roma, poi il Milan. E' una Sampdoria ammazza-grandi quella che nelle ultime due giornate di campionato ha portato a casa sei punti e conquistato due vittorie prestigiose. Le abbiamo analizzate con Alessandro Scanziani, ex blucerchiato che s'è complimentato con Giampaolo per l'operato: "Sta facendo un buon lavoro, soprattutto se si considerano tutti i cambiamenti delle ultime settimane".

Come giudichi l'ultima vittoria della Sampdoria?

"Fortunata. O meglio, sfortunata la sconfitta del Milan per come è arrivata. E' anche vero, però, che la fortuna bisogna meritarsela. Ho visto anche tanta tenacia, la Samp ha avuto la capacità di restare sempre in partita nonostante le difficoltà".

Cosa ha dato Giampaolo a questa squadra?

"Il mister è il top, ha portato una sua filosofia di gioco dove tutti sono coinvolti sia in fase di possesso di palla che di non possesso. Mi sembra che stia dando ad ognuno la possibilità di mettersi in mostra, di far vedere il proprio valore".

Che giudizio dai all'ultimo mercato?

"Mi è sembrato buono, anche se non condivido il numeroso numero di calciatori stranieri acquistati. In un campionato dove al termine del girone di andata già si conoscono i nomi delle tre retrocesse bisogna puntare sui giovani italiani".