ESCLUSIVA TMW - Scarnecchia: "Non credo che la Roma volesse davvero Rincon"

Ospite del TMW News di oggi, l'ex difensore della Roma Roberto Scarnecchia ha parlato del sorpasso della Juventus sulla pista che porta a Tomas Rincon: "Secondo me se la Roma avesse voluto prenderlo, le cifre in ballo non sono tali da spaventare la società. Credo che ci siano altre motivazioni che forse nessuno conosce e che magari emergeranno col tempo. Mi riesce difficile pensare che la Roma non avrebbe insistito se avesse voluto davvero il calciatore".

Torreira può essere il rinforzo giusto per la Roma?

"Probabilmente i giallorossi vedono in lui le giuste qualità: i dirigenti della Roma si consultano sempre, credo che guardandosi negli occhi possano aver deciso di prendere questo ragazzo. Penso che possa essere un buon innesto".