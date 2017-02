ESCLUSIVA TMW - Sella: "La Roma non molli: le sorprese sono possibili"

Roma-Fiorentina può regalare stasera grande spettacolo. La qualità in campo non mancherà e da questo match passeranno anche molte delle ambizioni delle due squadre. Ezio Sella, doppio ex, racconta le sue impressioni sulla partita di stasera: "E' in effetti una partita delicata per entrambe le formazioni - spiega a Tuttomercatoweb.com - sia i giallorossi che i viola esprimono un ottimo calcio. La Roma ha forse qualcosa in più dal punto vista fisico e deve cercare di vincere per scavalcare il Napoli e difendere il secondo posto. La Fiorentina dal canto suo deve cercare la continuità"

Che partita si aspetta?

"Si affronteranno due squadre che, come dicevo, giocano un bel calcio. Credo che la Roma giocherà una partita più tattica e accorta. Gli allenatori incideranno molto. Spalletti cura di più la fase difensiva rispetto a Sousa, i giallorossi sono più equilibrati. Ma la Fiorentina ha giocatori di qualità che possono mettere in difficoltà la Roma sul piano della velocità. Con un calcio veloce i viola possono creare problemi agli avversari".

A questo proposito l'ha impressionata Chiesa?

"Questo ragazzo sta dimostrando di avere grandi qualità. E' forte, ha personalità ed entusiasmo. Gioca senza paura, come se fosse un veterano".

Per la Roma può essere un'ultima spiaggia per tenere accese le speranze di riprendere la Juve?

"No, stanno per riprendere le coppe e la Juve può lasciare qualcosa per strada. La Roma non deve mollare: i campionati precedenti ci hanno riservato delle sorprese, dunque deve puntare a fare sempre il massimo".