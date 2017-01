ESCLUSIVA TMW - Semioli: “Viola può battere la Juve. Mercato? Servono innesti"

© foto di Giacomo Morini

Fiorentina-Juventus è il big match che propone la Serie A in questo weekend. A commentare la sfida, oltre i temi di mercato di casa viola, ci ha pensato l'ex centrocampista gigliato Franco Semioli. Intercettato dal microfono di Tuttomercatoweb.com, l'attuale tecnico della formazione Juniores del Chieri ha detto: “A Firenze questa è una partita sempre molto sentita, i viola vorranno vincere e daranno tutto contro i campioni d'Italia. La squadra di Sousa vorrà dimostrare di poter giocare alla pari di una grande formazione, anche se la Juventus di questo periodo non è brillante come in passato”.

In casa viola, a cosa bisognerà prestare particolarmente attenzione? “Credo all'attacco della Juventus, che può colpire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento. Se la Fiorentina dovesse riuscire a limitare il potenziale offensivo bianconero, sfruttando anche il fattore ambientale a proprio favore, potrà mettere le mani sui tre punti in palio”.

Passiamo al mercato. Sportiello è in arrivo, ma proseguono i rumors che vogliono in uscita Badelj e Kalinic. “Sarebbero due perdite davvero pesanti, credo che la Fiorentina debba fare uno sforzo economico e allestire una rosa sempre più competitiva. Senza cedere i pezzi pregiati ogni uno o due anni, Kalinic è fondamentale per l'economia di gioco della Viola. Così come Badelj. Sportiello, invece, è un ottimo portiere ma dovrà rilanciarsi dopo questi mesi in panchina all'Atalanta. A Firenze si vive di calcio, la gente storce il naso di fronte le notizie che vogliono i propri beniamini verso l'addio. I viola devono puntare al vertice, ma servono sacrifici della dirigenza - in termini economici - per costruire una rosa all'altezza”.

In panchina, invece, stai facendo bene con la tua squadra. “Esattamente, mi diverto ad allenare i giovani. Siamo primi in classifica con sette punti di vantaggio sulla seconda, a fine stagione tireremo le somme con la società ma sono personalmente molto soddisfatto”.