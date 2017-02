ESCLUSIVA TMW - Sgrò: "Kessiè da cedere a 30 milioni ma Gomez è da blindare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

'Credo che Kessie sia già stato venduto e io sogno una big'. Le parole di Alejandro Gomez, Papu e leader dell'Atalanta, hanno fatto rumore in quel di Bergamo. Dichiarazioni che Tuttomercatoweb.com è andato a commentare con una bandiera della Dea come Marco Sgrò.

Kessiè e il futuro: pensa che in estate sia destinato all'addio?

"Chi gioca gioca, nell'Atalanta, fa bene. Chiaro che Kessie sia un nome importante ma anche quando era in Coppa d'Africa, la squadra ha fatto bene. Il gruppo e la rosa ci sono, negli spogliatoi si scherza. Se qualcuno offrirà 25-30 milioni di euro, è giusto che parta. Poi l'Atalanta sforna continuamente giovani, non avrei dubbi".

Cederlo, dunque.

"Lo darei via, senza problemi, ma a quelle cifre: per 30 milioni Kessiè è giusto che vada. Anche se l'Atalanta andrà in Coppa, è pronto per una grandissima piazza ed è difficile che possa costare più di così".

Dovesse cercare di blindare un talento: chi cercherebbe di tenere?

"Il leader è Gomez. I giocatori si cambiano ma i leader no. E' difficile trovarne, sappiamo tutti che il gruppo lo segue, è una guida e un faro. Non farei l'errore di cederlo ma lo terrei ad ogni costo e cifra".