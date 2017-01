ESCLUSIVA TMW - Signorelli: "Genoa, Pinilla ok. Prendi anche M. Borja"

Elio Signorelli, ex ds del Livorno ed ex giocatore del Genoa ha commentato le mosse di mercato del club di Preziosi. A partire dal ritorno di Pinilla in rossoblù: ""E' un grande attaccante - dice a Tuttomrcatoweb.com - al Genoa ha fatto bene e non so se troverà spazio subito. Dovrà pedalare. Simeone è un gran talento. ma credo che con Juric Pinilla possa tornare ad esplodere. Oltretutto lui verrà volentieri e la piazza lo apprezza".

Dovrebbe arrivare anche Taarabt...

"Il Genoa ha sempre fatto operazioni intelligenti. Se viene, credo che questo giocatore possa essere un pezzo importante e regalare delle soddisfazioni".

In generale che cosa ci si può aspettare adesso dal mercato dei rossoblù?

"Come dicevo, il Genoa si è sempre mosso bene ed è stato giusto vendere i giocatori che erano richiesti. Spero che chi arriva possa dare soddisfazioni. Per il resto dico che avendo fatto il ds le squadre deve farle chi le vede tutti i giorni, bisogna essere veramente a conoscenza di tutti i particolari".

Al Genoa è stato accostato anche il colombiano Miguel Borja che lei portò al Livorno nel 2013-14...

"Sì, l'ho portato io in Italia. Il Genoa dimostra di saper lavorare. E' un giocatore importante, molto forte. Ma in Italia non abbiamo tempo, non riusciamo ad aspettare un giocatore. All'epoca era talentuoso ma giovane: faceva il muratore e arrivò in Italia dove guadagnava tremila euro al mese. C'era chi mi diceva: eh ma ride e scehrza... Rispondevo che era normale, in patria faceva il muratore. Se il Genoa lo prende farà un'altra plusvalenza come con altri giocatori".