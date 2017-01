ESCLUSIVA TMW - Silva: "Zaza sarebbe stato perfetto per gasare il Napoli"

Nel corso del TMW News è intervenuto Massio Silva, il tecnico che all'Ascoli lanciò Simone Zaza. E con lui abbimao parlato dell'attaccante ex sassuolo che adesso - dal West Ham - potrebbe tornare nella nostra serie A: "Non mi aspettavo che potesse incontrare queste difficoltà in Inghilterra. Viste le sue straordinarie doti fisiche ero convinto che potesse fare molto bene. Avevo anche la sensazione che potesse andare al Napoli e mi meraviglio che non abbia trovato per ora trovato squadra. Perchè dico Napoli? Zaza fa gol incredibili e impossibili e avrebbe gasato il pubblico napoletano. Lui stesso si sarebbe gasato. A volte lui va anche oltre, ricordo che dovevo frenarlo perchè era fin troppo generoso. Alla Juve per lui sarebbe dura trovar spazio per il numero di attaccanti dei bianconeri, non tanto per le sue qualità, che non si discutono. Se trova un'altra squadra può tornare ad esplodere. Non vorrei che andasse in formazioni medio basse dove farebbe comunque bene ma si meriterebbe l'occasione di una grossa squadra per far vedere tutto il suo valore. Milan, Fiorentina o Genoa? Al Milan tutti vorrebbero andare. La Fiorentina non sarebbe male. Il Genoa in fondo è un'ottima squadra e ha un ottimo allenatore. Ero convinto comunque che in Inghilterra facesse sfracelli. A volte ci vogliono le situazioni giuste anche l'allenatore adatto". Chiusura sulla possibilità di Silva di andare a sedersi sulla panchina della Samb (dove è andato Sanderra, al posto del dimisisonario Palladini): "Sì, era stato fatto anche il mio nome. Il presidente Fedeli era stato mio presdente anche alla Ternana, ieri c'era stato un contatto indiretto. Ma c'erano anche altre alternative. Avevo un po' di conflitto in questa situazione visto che sono stato a lungo ascolano. Ma son un professionista e sarei comunque andato a parlare se mi avessero chiamato".