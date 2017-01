ESCLUSIVA TMW - Silvestre-Sampdoria, stretta finale per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matias Silvestre e la Sampdoria, avanti insieme. Rinnovo molto vicino per il difensore argentino, si va verso un prolungamento per un'altra stagione con opzione per quella successiva. In casa Samp grande ottimismo e la sensazione di poter chiudere entro pochi giorni. Silvestre e la Samp continuano insieme...