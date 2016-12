ESCLUSIVA TMW - Simoni: "Inter, valorizza Kondogbia: meglio lui rispetto al rischio"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Gli ultimi risultati, particolarmente positivi, hanno cambiato la classifica dell'Inter, che ora può guardare al 2017 con entusiasmo, con l'obiettivo Champions League ancora vivo, non definitivamente in archivio.

Per fare il punto sulle tematiche attuali di casa nerazzurra, TuttoMercatoWeb ha intervistato il grande ex Luigi Simoni, che sul mercato in entrata ha un'idea ben precisa.

La classifica ora è cambiata: merito soprattutto del lavoro di Pioli?

"Stefano è uno di noi, conosce tanto della nostra società e sicuramente sta facendo molto bene. De Boer era e resta bravissimo, ma forse era troppo 'esterno' per riuscire a far bene sin da subito. C'è differenza tra i due".

La Champions è possibile?

"Non mi piace fare pronostici, non sono mai stato bravo in questo! (Ride, ndi). A parte la Juventus, che ha grandissime certezze, credo sia difficile sbilanciarsi sulle altre squadre. L'Inter è partita male e con mille problemi, ma ultimamente si è ripresa. Tanti giocatori che all'inizio erano l'ombra di sé stessi ora stanno facendo benissimo. Sono fiducioso per il prosieguo del campionato".

Capitolo mercato: serve un centrocampista con il piede educato?

"Sì, forse sì. Ma proverei a dar fiducia a Kondogbia. Contro la Lazio ha fatto benissimo e pian piano sta conquistando i tifosi. Un conto è comprare campioni affermati, un altro andare su acquisti rischiosi. In tal caso sarebbe meglio valorizzare il francese".

Di recente ha presentato il suo libro: quanto le ha fatto piacere la presenza di tanti suoi ex giocatori?

"Tantissimo, è stato un momento meraviglioso, direi unico ed emozionante. È stato come aver vinto una partita decisiva con un bel 3-0. Voglio ringraziare soprattutto Pirlo, che è venuto appositamente dagli Stati Uniti per me. Poi ovviamente tutti gli altri e tutti i tifosi interisti. L'Inter è nel mio cuore, sarò per sempre nerazzurro".