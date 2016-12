ESCLUSIVA TMW - Simplicio: "Roma, Rincon gran colpo. Davanti terrei Iturbe"

© foto di Marco Iorio/Image Sport

La Roma comincia a muoversi sul mercato, col nuovo ds Massara alla ricerca di tasselli per aiutare Spalletti nella rincorsa alla Juve. Per sondare l'umore dei tifosi, abbiamo intervistato chi quella maglia l'ha vestita, come l'ex giallorosso Fabio Simplicio.

A -7 la Roma fa bene a credere nello Scudetto?

"Ma certo! Quando hai una bella squadra devi crederci sempre, mancano molte partite e può succedere ancora di tutto, penso che la Roma abbia l'obbligo di provarci fino alla fine".

Con l'addio di Salah per la Coppa d'Africa, serve un nuovo arrivo davanti o fiducia a Iturbe?

"Iturbe è un bravo ragazzo e un ottimo calciatore, magari un po' più di fiducia in lui può dargli quello che gli manca. Sono certo sia un giocatore in grado di decidere le partite, non solo di giocarle".

La convince il nome di Rincon?

"Gran bel giocatore, darebbe una grossa in mano in mezzo".