ESCLUSIVA TMW - Sirene cinesi per Caceres, spunta l'offerta del Changchun Yatai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cina ci prova in extremis per Martin Caceres, difensore svincolato dalla scorsa estate che domani sosterrà le visite mediche col Milan. L'uruguaiano potrebbe vestire a breve la maglia rossonera, ma dall'Oriente arriva un'offerta che potrebbe rimettere tutto in discussione. Secondo quanto raccolto da TMW , lo Changchun Yatai ha offerto 3,5 milioni di euro netti a stagione al calciatore, al quale è stato offerto un contratto biennale.