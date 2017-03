ESCLUSIVA TMW - Spal, per Bonifazi sabato si muovono Leicester e West Ham

Il mercato incombe. E Kevin Bonifazi, difensore classe '96 ora alla Spal ma di proprietà del Torino (con cui ha però un contratto in scadenza 2018), è sempre più nel mirino di vari club. In Serie A piace a società anche prima fascia, ma pure dall'estero si stanno interessando al ventenne nativo di Rieti. Sabato prossimo infatti in occasione di Spal-Cesena sono attesi al Mazza osservatori di Leicester e West Ham. Se non dovesse arrivare ad Acerbi, a lungo corteggiato nei mesi scorsi, il Leicester potrebbe davvero pensare a Bonifazi.