ESCLUSIVA TMW - Squinzi: "Acerbi incedibile. Ok Aquilani, Berardi grande acquisto"

Il Leicester non molla la presa per Francesco Acerbi, difensore centrale del Sassuolo, nonché leader della squadra di Eusebio Di Francesco. L'ex Milan sembra essere l'obiettivo principale di Claudio Ranieri, anche se la trattativa si preannuncia particolarmente complicata.

L'eventualità della cessione, infatti, non è assolutamente presa in considerazione dal patron del club neroverde Giorgio Squinzi, che in esclusiva per TuttoMercatoWeb ha analizzato il prossimo mercato, considerando anche i nomi di Alberto Aquilani e Domenico Berardi.

Ecco le sue considerazioni: "Il Leicester su Acerbi? Ho sentito anche io di questa possibilità, ma Francesco è un giocatore fondamentale per noi. Resta sicuramente al Sassuolo, non ci sono dubbi su questo. È incedibile".

Le grandi stanno comunque seguendo con molta attenzione i vostri pezzi pregiati: resisterete?

"Certo. Il Sassuolo vuole crescere e non ha intenzione di vendere i giocatori migliori. Anzi".

Possibile, quindi, che qualcosa venga concluso in entrata?

"Sì, possibile. D'altronde gli infortuni sono stati tanti, inoltre Magnanelli mancherà per parecchio tempo".

Intanto avete concluso per Aquilani.

"Di Francesco lo ha voluto fortemente. Lo conosce molto bene, sin dai tempi di Roma. Il mister sa quello che potrà dare. Non capisco come non sia riuscito a trovare spazio al Pescara. Parliamo di un giocatore di grande valore".

Nel frattempo il rientro di Berardi è ormai prossimo.

"Vero, non vediamo l'ora di vederlo nuovamente in campo. Domenico sarà il nostro grande acquisto di gennaio".