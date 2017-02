ESCLUSIVA TMW - Stellone: "De Laurentiis avrà già cambiato idea stamattina"

© foto di Federico Gaetano

Per analizzare quanto accaduto durante e dopo Real Madrid-Napoli di ieri sera, abbiamo contattato stamane Roberto Stellone, tecnico esperto ed ex attaccante degli azzurri: "In merito a quanto detto dopo la partita sono d'accordissimo con Sarri e di conseguenza lontano dalle posizioni del presidente. Il Napoli ha dimostrato personalità, non ha mai buttato la palla e questo ha pro e contro in una gara del genere. La poca precisione degli azzurri è un merito del Real più che un demerito del Napoli, anche perché bisogna aggiungerci che 4-5 giocatori partenopei non erano al top mentre loro erano davvero tutti in grande forma".

Avrebbe preparato la gara nello stesso modo in cui se l'è giocata Sarri?

"Snaturare la squadra nella gara clou sarebbe stato un passo indietro dal punto di vista della personalità, così come cambiare la mentalità della squadra. E' facile parlare dopo, ma i giocatori del Real erano davvero in stato di grazia e se Mertens segnava il 3-2, forse oggi avremmo parlato di altro, anche se il 3-1 non è un risultato così difficile da ricomporre".

Chiudiamo con le parole di De Laurentiis, per molti sorprendenti.

"A fine partita non si dovrebbe mai parlare, questa è la mia idea: l'adrenalina e la tensione fanno vedere le cose in modo distorto, quindi credo che gli addetti ai lavori dovrebbero cercare di esimersi. Detto questo, senza entrare nel merito dei concetti espressi, un presidente è il primo tifoso di un club e può dire quello che vuole, ma sono certo che stamattina, a freddo, avrà già rimodulato il proprio pensiero".