ESCLUSIVA TMW - Storari-Milan, colloquio ok con Montella. Manca l'ufficialità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si attende oramai solo l'ufficialità ma il passaggio di Marco Storari al Milan è cosa praticamente fatta. L'estremo difensore lascerà Cagliari dopo la promozione dei sardi in Serie A e una stagione non andata come negli auspici con le frizioni con il pubblico cagliaritano. Storari, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, ha avuto già un colloquio con Vincenzo Montella e con il preparatore dei portieri rossonero Magni. Storari farà il secondo a Donnarumma e il percorso inverno, da Milano a Cagliari, sarà fatto invece da Gabriel. E si attende solo l'ufficialità...