ESCLUSIVA TMW - Stovini: "Mchedlidze? Bastava solo dargli fiducia"

Empoli già virtualmente salvo in un campionato che ai nastri di partenza si preannunciava di sofferenza. Ai microfoni di Tuttomercatoweb l'ex capitano degli azzurri Lorenzo Stovini: "Diciamo che la fortuna dell'Empoli quest'anno è stata soprattutto quella di ritrovarsi in un campionato dove tre squadre hanno fatto molto male permettendo agli azzurri un campionato dove si può giocare con relativa tranquillità potendo anche iniziare a programmare la prossima stagione, come dimostra anche la cessione di Saponara. Sicuramente è stata una fortuna, anche perché in situazioni diverse l'Empoli si sarebbe ritrovato a lottare fino all'ultimo. Una fortuna anche per Giovanni Martusciello che era al suo primo anno da allenatore in Serie A e una stagione così gli permette di lavorare al meglio. A prescindere da questo Martusciello sta facendo un buon lavoro, è un uomo di campo e una grande persona. Conosceva già l'ambiente e i giocatori e inserirsi in questo contesto è stato facile".

Una sorpresa in questa stagione è Mchedlidze, che ha scalzato prima Gilardino e ora anche Maccarone

"Sono contento per lui. E' un ragazzo di volontà e credo che il segreto per questa stagione sia la fiducia che l'allenatore e l'ambiente gli hanno riposto . A volte basta poco. Per le qualità che aveva poteva esplodere molto prima ma il tempo è stato dalla sua parte e ha ancora la possibilità di migliorare".

Cosa ti aspetti dalla sfida contro l'Inter dove tra l'altro l'Empoli si ritroverà rimaneggiato in difesa?

"Sulla carta l'Inter è nettamente favorito e le polemiche post-Juventus potrebbero oltretutto condizionare tutto. Staremo a vedere".