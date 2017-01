ESCLUSIVA TMW - Stringara: "Gagliardini come Marchisio. Vale 30 milioni"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Paolo Stringara, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così del possibile colpo Gagliardini per i nerazzurri durante l'edizione odierna del TMW News: "L'Inter ha capito cosa deve fare, finalmente punta giocatori importanti, italiani e soprattutto giovani. La Juventus vincente di questi anni ha costruito uno zoccolo duro proprio a tinte azzurre, l'Inter deve seguirne l'esempio".

Cosa dovrà aspettarsi l'Inter da Gagliardini?

"Va fatto maturare, non si può caricare il ragazzo di troppe responsabilità in questo momento".

Le sembra già all'altezza dei titolari nerazzurri?

"Sicuramente sì. Mi ricorda il primo Marchisio e può inserirsi nella mediana dell'Inter perché è un calciatore completo, già pronto".

Cosa pensa del fallimento di Jovetic?

"Speravo che Jojo tornasse a Firenze, consacrandosi di nuovo in maglia viola. Magari ora farà la fortuna della sua nuova squadra. Lo reputo un ottimo attaccante, ma in certi ambienti non riesce a tirare fuori il meglio".

Troppi quasi 30 milioni per Gagliardini?

"Bisogna lavorare meglio nei settori giovanili per portare in prima squadra i propri giocatori. Non mi sembrano comunque troppi soldi, visto quello che ha speso l'Inter per prendere Kondogbia".