ESCLUSIVA TMW - T. Corsi: "Di Francesco adatto ai viola. Pioli solitario entusiasta"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del TMW News ha parlato Tito Corsi, ex ds della Fiorentina (negli anni Ottanta) e si è soffermato sulla questione del futuro allenatore viola: "Non è facile la piazza di Firenze - ha spiegato - perché siamo un po' troppo polemici e quando qualcosa non va, facciamo di ogni erba un fascio. Serve un allenatore bravo e che sia anche capace di capire la città. Sousa non è un cattivo allenatore, perché se poi guardi la classifica alla fine ti ritrovi la squadra tra le prime 6-7. Però secondo me ha 'filosofeggiato' troppo, non è sembrato troppo accessibile. Ci vuole uno come Montella, che parli poco, che imposti e che vada avanti per la sua strada. Di Francesco mi piace, è un ottimo allenatore e in questo senso sarebbe adatto a questo ambiente. Pioli? Lo stimo molto, è un solitario entusiasta e nel primo periodo all'Inter ha fatto cose stupende, ma nel momento di maggior splendore non ha a mio parere avuto l'accortezza di far ricordare a tutti che aveva preso una squadra in difficoltà, anzi a brandelli".