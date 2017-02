ESCLUSIVA TMW - Taibi: "Milan, buon mercato in situazione difficile. Bravo Galliani"

© foto di Federico Gaetano

Il Milan, i cinesi, il mercato sempre condotto da Galliani: ai microfoni di TMW ne ha parlato Massimo Taibi. Ecco le impressioni dell'ex portiere rossonero: "Il mercato del Milan può considerarsi un mercato figlio di una situazione difficile e surreale. La società non si capisce bene se sia o meno in mano ai cinesi: per un motivo o l'altro non si sono mai insediati, almeno fino a oggi. E questo pur presentando due direttori, uno sportivo e uno generale, italiani, che dovrebbero prendere il posto di Galliani e Maiorino".

Intanto il mercato l'ha condotto ancora Galliani.

"Sì e qui è venuta fuori l'esperienza, la conoscenza e l'onesta intellettuale di Galliani che in mezzo a una situazione difficile ha condotto bene il mercato, considerata la situazione che si era creata. Ha lavorato bene, sin da luglio: ha scelto e indovinato allenatore capace di far giocare la squadra. E giocatori arrivati a luglio si sono inseriti bene".

A gennaio invece?

"Ha fatto il massimo che poteva, prendendo Ocampos e Deulofeu. Ma i migliori acquisti rimangono Donnarumma, Locatelli e Calabria: tre giovani forti e scuola Milan. Ha creato una rosa molto italiana, con un grande senso di appartenenza".