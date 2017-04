ESCLUSIVA TMW - Tavecchio: "Juve da Triplete. Milanesi? Non conosco gestione"

Il presidente della FIGC ai microfoni di TMW: "Inter e Milan, benaccetto il denaro dei gruppi stranieri. Conte al Chelsea? Sono felice per lui. Ventura scelta giusta per la Nazionale"

Fonte: Dall'inviato a Ponte Lambro (CO)

Intervista esclusiva di TuttoMercatoWeb al presidente della FIGC Carlo Tavecchio, ospite d'onore quest'oggi nella sua Ponte Lambro (CO) in occasione della presentazione del 4° Memorial 'Giacinto Facchetti'.

Il numero uno del calcio italiano, oltre a parlare di una Nazionale giovane e con qualità che guarda con ottimismo al decisivo impegno di settembre contro la Spagna, ha considerato la Juventus di Massimiliano Allegri, sempre più lanciata in questo rush finale di stagione. Chiosa, inoltre, sul momento di Inter e Milan, oggi a tinte cinesi dopo i recenti epocali passaggi di proprietà.

Juventus e Triplete: un sogno oppure, giunti a questo punto, doveroso per i bianconeri puntarci con grande convinzione?

"La Juventus ha tutte le carte in regola per conquistare il Triplete, ma non dovrà assolutamente sottovalutare la doppia sfida contro il Monaco. La partita è difficile e non bisognerà prenderla sottogamba, perché i francesi hanno fame di vittoria. Ma credo che la squadra di Allegri, forte della grande esperienza acquisita e delle proprie qualità, abbia tutto per superare il turno. Questo è l'augurio di tutti noi".

Quanto sarebbe importante una vittoria in Champions League per l'intero calcio italiano?

"Tantissimo, anche per il nostro ranking. Migliorerebbe ancor di più la nostra situazione dopo aver ottenuto il quarto posto per la Champions a partire dalla prossima stagione".

Inter e Milan ai cinesi: unica strada per tornare ai vertici?

"Qualsiasi finanziamento lecito che arriva in Italia rappresenta un vantaggio, seppur indiretto, per il nostro Paese. Il denaro che proviene dai gruppi stranieri, ovviamente nel caso in cui fosse tutto regolare, sarebbe benaccetto. Detto ciò, non posso aggiungere molto altro. Non conosco il tipo di gestione di questi gruppi".

Nazionale, invece, con tanta qualità e altrettanta gioventù: la strada sembra tracciata.

"Stiamo lavorando bene e stiamo facendo tantissimo. Purtroppo abbiamo incontrato questa Spagna che rappresenta un avversario complicato, difficilissimo, ma noi abbiamo tanta voglia di superarlo. Vogliamo andare oltre questo ostacolo. Vedremo".

Quante possibilità hanno gli azzurri di farcela?

"Ci sono le possibilità. Anche se, con una settimana in più a disposizione per poter preparare questo appuntamento, sarebbe stato meglio".

Ventura si sta rivelando la scelta giusta per il post-Conte.

"Credo propri di sì, la scelta migliore".

Intanto l'ex ct sta facendo grandi cose in Premier League.

"Sì e sono felice per lui".