ESCLUSIVA TMW - Tianjin, l'ultima idea per l'attacco è Carlos Bacca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Tianjin Quanjian, attualmente in Italia per preparare la prossima stagione in Super League e per giocare un'amichevole contro il Pisa nella giornata di domani, continua la caccia a un attaccante da regalare al tecnico Fabio Cannavaro. Dopo il no di Nikola Kalinic, primo obiettivo dei cinesi fallito a causa della volontà dello stesso attaccante croato, adesso l'ultima idea del club è quello di fare un tentativo per Carlos Bacca. Il colombiano non sta vivendo un buon momento al Milan e domenica, nonostante il chiarimento con l'allenatore, ha polemizzato con Montella al momento della sostituzione contro la Sampdoria. Il Tianjin guarda ancora in Italia, sarà la volta buona?