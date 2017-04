ESCLUSIVA TMW - Tombolini: "Var subito è decisione giusta. Un plauso a Nicchi"

La decisione è di quelle quasi epocali. Dal prossimo campionato, fin dalla prima giornata ci sarà l'introduzione della VAR. Lo ha annunciato oggi il presidente dell'Aia Nicchi. E noi ne abbiamo parlato con l'ex arbitro Daniele Tombolini. ""E' una decisione che era nell'aria - ha commentato a Tuttomercatoweb.com - in questo modo viene assecondato il pensiero degli sportivi in generale. Va fatto un plauso a Nicchi che ha preso questa decisione. Anche perchè se non ci fosse stata la Var, nel prossimo campionato tutti l'avrebbero evocata in continuazione".

Cosa cambierà per gli arbitri?

"Non ci perdono nulla, le problematiche verranno palleggiate tra chi è a bordo campo e chi cura le immagini. Credo inoltre che l'opinione pubblica sia molto più preparata degli addetti ai lavori considerato che di moviola se ne parla da decenni. All'inizio potranno esserci problemi di carattere organizzativo o tecnico, ma questo fa parte di ogni tipo di cambiamento. Per fare un esempio uscendo dal calcio, anche quando ci fu l'introduzione dell'euro, nei primi tempi qualche difficoltà ad adattarsi si avvertì, ma poi tutto arriva a regime".

Si è forse sperimentata un po' troppo poco finora?

"La sperimentazione non può essere fatta per le amichevoli ma su qualcosa che conta. In ogni caso è un 'rischio' ormai da correre".