ESCLUSIVA TMW - Torino, Belotti brilla davanti agli occhi del Manchester United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Occhi inglesi sul centravanti italiano più forte del campionato, il granata Andrea Belotti, autore anche ieri di una doppietta contro il Pescara. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Manchester United avrebbe ormai un osservatore fisso allo stadio Grande Torino, dedicato quasi interamente al numero 9: gli enormi progressi fatti dal calcinatese negli ultimi mesi non sono sfuggiti ai Red Devils, che guardano proprio a lui come attaccante del futuro. Per il momento non ci sono ancora stati contatti diretti tra società, ma l'interesse del club di Mourinho è datato e gli enormi margini di crescita del giocatore ingolosiscono non poco una squadra pronta a investire ancora per tornare a vincere.