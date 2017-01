ESCLUSIVA TMW - Torino, domani la firma di Aramu con la Pro Vercelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un nuovo rinforzo per la Pro Vercelli. In arrivo Mattia Aramu. Domani il giorno giusto per chiudere l'operazione e firmare i contratti. Aramu alla Pro Vercelli, affare fatto. Il centrocampista arriva in prestito e riabbraccia Longo. Una nuova avventura, per una seconda parte di stagione da protagonista...