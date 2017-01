ESCLUSIVA TMW - Torino, emissari in Egitto per provare a chiudere Fathi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'arrivo di Iturbe, il Torino continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo. Secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb alcuni emissari del club granata sono arrivati in queste ore in Egitto per trattare il cartellino di Mostafa Fathi dello Zamalek. 350mila euro la proposta granata, 500mila la richiesta. Parti ancora distanti quindi dopo l'incontro odierno, ma già per domani è fissato un nuovo incontro nel quale sono attese importanti novità.