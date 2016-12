ESCLUSIVA TMW - Torino, Gaston Silva può lasciare Granada. Pressing Atalanta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Gaston Silva potrebbe essere ancora in Italia. Il difensore del Granada in prestito dal Torino infatti potrebbe presto lasciare l'Andalucia dopo l'esonero di Paco Jemez, uno dei suoi principali sponsor in estate. L'uruguayano proprio per questo potrebbe interrompere il prestito, con l'Atalanta che si è già mossa concretamente per arrivare a lui già a gennaio.