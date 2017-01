ESCLUSIVA TMW - Torino, il grande obiettivo si chiama Abdennour: i dettagli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino sogna in grande. Con un centravanti da cento milioni di euro come Andrea Belotti, con tanti giovani emergenti e con un tecnico capace di fargli emergere al meglio come Sinisa Mihajlovic. Urbano Cairo, adesso, sembra voler superare lo scalino con un grande investimento in una difesa nei numeri ancora da migliorare. Il grande sogno, scoperto da Tuttomercatoweb.com, si chiama Aymen Abdennour, centrale del Valencia, tunisino, classe 1989. Un obiettivo difficilissimo, per il quale il Toro avrebbe però già preso dei primi approcci e contatti. Una proposta per un prestito con obbligo di riscatto a 18-20 milioni di euro non semplice, perché il Valencia non molla Abdennour a poco anche per il prestito. Però il sogno è scritto. Cairo vuole fare il salto in avanti e il tunisino del Valencia è il primo, grande nome.