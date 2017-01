ESCLUSIVA TMW - Torino, le cifre di Fathi. Crotone ipotesi in prestito

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tutto fatto per l'acquisto da parte del Torino di Mostafa Fathi. Secondo quanto raccolto da TMW i granata hanno chiuso l'operazione con lo Zamalek per l'eterno d'attacco sulla base di un prestito da 700mila euro con diritto di riscatto a 3,5 milioni. Il Torino a questo punto sta cercando un club per mandare l'egiziano, visto che in rosa non c'è più spazio per extracomunitari. E in tal senso, una delle ipotesi più calde sembra essere il Crotone visto che non può giocare in Serie B.