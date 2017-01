ESCLUSIVA TMW - Torino, Mihajlovic ha scelto Castro: è lui il primo obiettivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la caccia al centrocampista in casa Torino. Tra i nomi usciti, però, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Sinisa Mihajlovic avrebbe richiesto Lucas Castro alla dirigenza del club. El Pata piace all'allenatore serbo per carattere e per caratteristiche. Nei colloqui con gli uomini mercato della società avrebbe indicato proprio lui come primo nome della sua lista per andare a dare ancora più quantità e qualità alla sua mediana. Intanto il Chievo Verona aspetta l'offerta giusta.