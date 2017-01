ESCLUSIVA TMW - Torino, nel mirino Fathi. Nei prossimi giorni viaggio in Egitto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Juan Manuel Iturbe. Il Torino pensa al futuro e ha messo nel mirino Mostafa Fathi, esterno d'attacco egiziano di proprietà dello Zamalek. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club granata avrebbe offerto 350.000 euro per il cartellino del giocatore classe 1994, ma la società egiziana ne vorrebbe 500.000. Nei prossimi giorni la dirigenza del Toro partirà per l'Egitto per trattare, mentre lo stesso Fathi starebbe spingendo per convincere lo Zamalek a non forzare la mano, visto che vorrebbe approdare in Europa.