ESCLUSIVA TMW - Torino, no alla cessione di Ajeti. Resta anche Maxi Lopez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arlind Ajeti e Maxi Lopez non lasceranno il Torino. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il difensore albanese avrebbe chiesto al club la cessione, a seguito dello scarso impiego. Tuttavia i granata, con la cessione di Bovo, l'infortunio di Carlao e il poco tempo a disposizione per trovare un sostituto, hanno detto "no" alla richiesta, ritenendolo importante per questa seconda parte di stagione. Non lascerà nemmeno Maxi Lopez, salvo colpi dell'ultim'ora, anche per mancanza di destinazioni gradite.