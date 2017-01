ESCLUSIVA TMW - Torino, sirene dalla MLS per Obi: c'è il Chicago Fire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul futuro di Joel Obi, centrocampista del Torino, raccolte in anteprima da Tuttomercatoweb.com. Dodici partite in questa Serie A con 480 minuti totali, per il nigeriano di Lagos ci sarebbe una richiesta dalla MLS. Su Obi, infatti, c'è il Chicago Fire e in caso di addio di Obi il Toro potrebbe cercare un'alternativa giovane per la propria mediana.