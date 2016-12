ESCLUSIVA TMW - Torino, tre big di Serie B si muovono per Parigini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua ad allungarsi la lista delle pretendenti in Serie B per Vittorio Parigini, esterno offensivo di proprietà del Torino che a gennaio molto probabilmente chiuderà il suo prestito al Chievo Verona. Dopo Hellas e Vicenza, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sul giocatore si sarebbero mosse per un prestito semestrale anche Bari, Cesena e Benevento. Sullo sfondo, infine, rimangono Atalanta, Bologna e Sassuolo che sarebbero pronte ad acquistare l'ex Perugia a titolo definitivo.