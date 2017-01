ESCLUSIVA TMW - Torino, Vives e Aramu vanno alla Pro Vercelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Pro Vercelli sbaraglia la concorrenza per Mattia Aramu. L'esterno di centrocampo, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb raggiunge così il suo ex tecnico della Primavera Moreno Longo. Sbaragliata la concorrenza di Latina, Ascoli e Cesena. Non finisce qui l'asse di mercato Torino-Vercelli: le bianche casacche infatti avranno dai granata Giuseppe Vives. Il centrocampista classe 1980 era già nella lista dei cedibili in estate.