ESCLUSIVA TMW - Torreira-Samp, rinnovo più vicino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria vuole andare avanti con Lucas Torreira. Il centrocampista tratta il rinnovo di contratto con conseguente adeguamento, situazione in evoluzione. La prossima settimana possibile un incontro per prolungare fino al 2021. Da parte del club c'è la volontà di andare avanti insieme, l'entourage attende una proposta ufficiale da valutare insieme al diretto interessato. Pochi giorni e sarà tutto più chiaro, ma le sensazioni sul rinnovo sono positive. Torreira e la Samp, rinnovo in arrivo. E a giugno sarà tempo di mercato...