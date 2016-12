ESCLUSIVA TMW - Torricelli: “Juve-Allegri, assurde le voci sul divorzio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Max Allegri via dalla Juventus a fine stagione? Questi i rumors delle ultime ore, mentre Moreno Torricelli - ex difensore della Vecchia Signora - ne ha parlato attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com.

Allora Moreno, il ko in Supercoppa ha fatto discutere tanto in casa bianconera. “E’ normale, come è normale lo sfogo di Allegri perché a nessuno piace perdere. Le sue sono state delle parole dettate dal momento”.

Intanto si parla di un possibile quanto clamoroso divorzio a giugno. “Mi sembra assurdo, onestamente. La squadra sta facendo molto bene, perdere una finale ci può stare ma mettere tutto in discussione mi sembra eccessivo. I risultati parlano a favore di Allegri, della squadra e della dirigenza. Non credo che il divorzio possa avvenire davvero”.

Anche perché la Juve è intervenuta con colpi importanti, per completare la squadra e colmare il gap con le superpotenze europee. “Certamente, non capisco queste voci sul possibile divorzio. La squadra sta facendo bene, è prima in campionato e in Champions è arrivata agli ottavi come prima del suo girone”.

In ambito europeo, tra l’altro, la Juve è tra le candidate alla vittoria finale. “Ci è andata vicino un paio di anni fa, speriamo che il 2017 possa essere l’anno giusto. Il Porto è una squadra alla portata di quella bianconera, la Juve sta colmando il gap con le potenze europee e può arrivare in fondo alla competizione. Certamente, in Champions, ogni dettaglio può rivelarsi determinante”.