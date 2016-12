ESCLUSIVA TMW - Tramezzani: "Lugano, non vedo l'ora. De Biasi? Tante richieste"

Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore del Lugano. Ha deciso di lasciare il ruolo di vice di De Biasi nella nazionale dell'Albania per provare una nuova avventura. "Dire addio alla nazionale albanese è stato estremamente difficile e complicato - dice a Tuttomercatoweb.com - sono stati cinque anni meravigliosi. Staccarsi da De Biasi non è stato semplice. Gianni è più che un amico per me, con lui ho instaurato un rapporto straordinario. Al tempo stesso volevo mettermi alla prova da solo e ho colto questa opportunità. La classifica non è buona ma ho grande voglia. Dal lugano mi hanno cercato anche in estate, sento la fiducia e ho tanto entusiasmo. Non vedo l'ora di iniziare".

A proposito di De Biasi si parla di lui come di un possibile sostituto di Rastelli sulla panchina del Cagliari qualora i sardi dovessero perdere col Sassuolo. Che ne pensa?

"Avendo vissuto in questi anni praticamente in simbiosi con Gianni posso dire che restando in Albania ha spesso rinunciato a varie proposte. Non mi stupisce che il suo nome circoli e sia accostato a tanti club. Gli sono arrivate negli anni parecchie offerte da società anche molto prestigiose ma ha sempre detto di no".

E se dovesse arrivare la chiamata del Cagliari?

"Non lo so, quella del Cagliari è un'ottima piazza ma non so che valutazioni potrebbe fare. Di sicuro Gianni sta bene anche dov'è. E' stata un'esperienza molto importante per lui e continua ad esserlo. Ripeto, non so quali potrebbero essere le sue valutazioni".