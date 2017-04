ESCLUSIVA TMW - Tre di A su Berecz. C'è anche l'Hoffenheim

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nuove dall'Ungheria sul calciomercato dei club italiani. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, in estate potrebbe sbarcare in Serie A Zsombor Berecz. Classe 1995, centrocampista centrale del Vasas, è un mediano che sa abbinare quantità a qualità. Un profilo 'alla Khedira' che in Ungheria considerano pronto per esplodere e che nella massima serie sarebbe monitorato con attenzione da Genoa, Sassuolo e Atalanta. Su Berecz, peraltro, si sono già posati gli occhi di Herta Berlino e Hoffenheim in Germania, visto che il giocatore è entrato a far parte anche del giro della Nazionale maggiore.