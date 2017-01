ESCLUSIVA TMW - Tre di A su Kacer: c'è il Napoli

Fonte: Dall'inviato a Milano, Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i talenti più interessanti del calcio dell'est c'è la mezzala destra Miroslav Kacer dello Zilina, classe 96. Chiesto in Svizzera e Francia, il giocatore avrebbe però preferenza per l'Italia dove ci sono stati contatti con Napoli, Torino e Udinese. In scadenza nel dicembre 2017, può essere un investimento low cost da prestare in B per fare esperienza e tornare poi in prima squadra.