ESCLUSIVA TMW - Turci: “Fiorentina male con la Roma, con l'Udinese tutto aperto”

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina ospita domani l'Udinese per il 24° turno di campionato, con l'ex portiere friulano Luigi Turci che ha anticipato i temi della sfida attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com.

Luigi, che tipo di partita ti aspetti per domani? “Sarà una gara aperta a ogni tipo di risultato, la Fiorentina finora non ha mai perso in casa. I viola hanno fatto del Franchi il proprio fortino, in questo momento le due squadre arrivano con un approccio morale completamente diverso. L'Udinese arriva all'appuntamento dopo il successo col Milan e il pari contro il Chievo, la Fiorentina dopo la vittoria col Pescara e il ko contro la Roma. La sconfitta contro i giallorossi ha visto i viola soccombere, c'è stato una specie di calo dal punto di vista nervoso. Soprattutto nella ripresa, la gestione del possesso palla è stata approssimativa”.

Calo viola dovuto anche al possibile addio di Sousa a giugno, secondo te? “È una bella domanda, ma non so come rispondere. È la filosofia della Fiorentina da inizio anno, quella di tenere il possesso palla e iniziare il gioco dal basso utilizzando anche difensori e portiere. Anche la Fiorentina è consapevole di avere qualità tecniche importanti, in un momento che c'è calo di tensione di attenzione si fa fatica a costruire la manovra”.