ESCLUSIVA TMW - Turci: “Udinese, due nodi da sciogliere per il mercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che mercato sarà per l’Udinese? Parola a Luigi Turci; ex portiere della formazione bianconera che ha rilasciato una intervista al microfono di Tuttomercatoweb.com. “Secondo me - ha detto Turci - il grosso del mercato dell’Udinese sarà in uscita. Lo dico perché ci sono calciatori che non sono stati utilizzati con regolarità, non faccio nomi ma basta vedere quelli utilizzati di meno negli ultimi quattro mesi. Per quanto riguarda eventuali rinforzi, fino a poco fa si parlava di prendere un terzino sinistro. In realtà, in questo momento, il quarto a sinistra è Samir che sta facendo bene, anche se lui nasce come centrale. È probabile che l’Udinese possa cercare un rincalzo. Se Samir dovesse rimediare una squalifica oppure un raffreddore, non ci sarebbe nessuno su quella corsia. In quel caso si potrebbe adattare Felipe. Perciò, un terzino sinistro in entrata sarebbe preso come riserva. Il vero nodo potrebbe essere il terzo attaccante, quello a destra. Si sono alternati più calciatori finora: De Paul, Matos e Badu. Diciamo che, quelli che ho detto, sono i nodi da sciogliere per il mercato di gennaio. Per me, quindi, potrebbero arrivare un esterno di difesa a sinistra e l’attaccante di destra”.

Passiamo a Delneri, riuscito a dare la giusta sterzata alla squadra dopo una primissima parte di stagione difficile. “E’ stato il vero colpo dell’Udinese. La mossa più giusta degli ultimi anni per quanto riguarda la panchina, praticamente dal dopo Guidolin. Con tutto il rispetto per i tecnici del recente passato, che hanno fatto bene altrove, chi ha dato la vera sterzata alla squadra è stato proprio Delneri. Ha coinvolto tutti, facendo riscoprire un senso d’appartenenza al popolo di Udine ma anche a tutta la regione Friuli”.

Serviva un tecnico esperto come lui. “Esatto, è esperto e competente. Dà grande serenità, ha avuto un’ottima carriera e ne è consapevole. Questo gli dà serenità nelle scelte, nella gestione degli uomini e nelle partite”.

Cambiamo argomento: Turci adesso cosa fa? “Fino allo scorso giugno ero preparatore dei portieri a Cremona, in questo momento sono fermo. In attesa di opportunità, adesso mi diverto a essere opinionista a Udinese Tv”.