ESCLUSIVA TMW - Tutti su Bisoli jr, l'ag: "Decideremo il futuro a giorni col Brescia"

E' uno dei giocatori più chiacchierati del momento, Dimitri Bisoli. Le grandi d'Italia sono tornate a puntare sui giovani azzurri e tra questi anche il figlio d'arte di casa Brescia. Tuttomercatoweb.com ne ha parlato con il suo agente Giampiero Pocetta. "E' un ragazzo che lasciava intravedere qualità importanti: non sono sorpreso dei suoi miglioramenti, ho sempre pensato che avesse i numeri per potersi affermare".

Genoa, Sampdoria, Atalanta, Cagliari: tutte in fila per lui.

"Ci sono club interessati, non posso negarlo. Parliamo di un centrocampista che sta facendo bene e ha pure il vizio del gol".

Può lasciare Brescia a gennaio?

"I prossimi giorni saranno importanti, decideremo il suo futuro insieme al club".