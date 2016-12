ESCLUSIVA TMW - Udinese, da Heurtaux a Lodi: si valutano gli addii, le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ceduto Armero al Bahia a titolo definitivo, l'Udinese è al lavoro sul mercato. Nei giorni scorsi c'è stato un summit per delineare le strategie future. Nessuna necessità particolare in entrata, si valutano le cessioni. Partirà molto probabilmente Heurtaux, che non trova spazio e considerato il suo livello è in uscita per una squadra che gli consenta di esprimersi al meglio. Futuro da scrivere e qualche richiesta in Inghilterra.

Sul mercato anche Francesco Lodi, si sta valutando la soluzione migliore. Oggi la strada più percorribile è quella che porta alla risoluzione di contratto. Rimarrà invece Gabriele Angella, che qualche mese fa era un obiettivo dell'Atalanta. Udinese al lavoro, tra campo e mercato...