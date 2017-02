ESCLUSIVA TMW - Ujfalusi: "Schick talento eccellente. Lo vorrei alla Fiorentina"

Patrick Schick è uno dei personaggi del momento. La sua tecnica e soprattutto i suoi gol lo hanno posto al centro dell'attenzione di molti club. Tomas Ujfalusi, ex difensore della Fiorentina e suo connazionale, dice a Tuttomercatoweb.com. "E' sicuramente un gran talento e ha tutto. Segna, ha un mancino raffinato e può fare sia la prima che la seconda punta. E' tatticamente molto intelligente. Vedo che non gioca quasi mai dall'inizio ma poi quando entra fa gol anche decisivi. E il suo prezzo è certamente salito. Ma non sono sorpreso del suo rendimento".

A questo punto è pronto per il salto in una big?

"Non so se per lui possa essere una scelta giusta. Ora l'importante è che possa giocare dall'inizio o comunque fare settanta minuti. Se proprio devo dirla tutta mi piacerebbe vederlo nella Fiorentina. Un altro giocatore della Repubblica Ceca in viola sarebbe bellissimo. E tutto sommato credo che sarebbe anche una soluzione gusta per lui visto che la Fiorentina è molto tecnica e gioca un bel calcio".

A proposito della Fiorentina, che pensa della sfida in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach?

"E' dura ma può farcela. Entrambe giocano bene, ma - anche se è presto - è giusto provare a pensare di poter fare qualcosa di grande".